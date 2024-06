Il Brighton ha scelto l'erede di De Zerbi: ingaggiato un tecnico di appena 31 anni

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il Brighton & Hove Albion ha annunciato Fabian Hürzeler come nuovo allenatore dei Seagulls. L'ufficialità è arrivata tramite comunicato diffuso sui canali social del club inglese, impoveriti dall'addio di Roberto De Zerbi, hanno colmato il vuoto in panchina con il tecnico che ha guidato St Pauli alla promozione in Bundesliga dopo aver vinto la scorsa stagione il titolo di Bundesliga 2.

Hurzeler ha firmato un accordo triennale che lo terrà legato ai biancoblù fino a giugno 2027. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale del club, il coach tedesco inizierà a lavorare quando il suo permesso di lavoro sarà stato approvato. Il 31enne, firmando con il Brighton, diventa così il più giovane allenatore ad aver mai allenato in Premier League. Ben sette membri della rosa della squadra al momento sono più anziani di lui, tra cui il 38enne James Milner