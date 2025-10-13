Il Camerun di Anguissa fa 0-0 con l'Angola: si giocherà il Mondiale ai playoff

La giornata di oggi ha visto chiudersi la prima parte della Qualificazioni Mondiali per le nazionali africane: il Camerun si è fermato sullo 0-0 contro l'Angola, chiudendo così al secondo posto nel girone, ma anche la vittoria non sarebbe bastata poiché contemporaneamente il Capo Verde ha battuto Eswatini strappando il pass per USA 2026. Così, la selezione di Frank Zambo Anguissa - che oggi ha giocato 90 minuti - dovrà vincere i play-off per andare al Mondiale: il Camerun è una delle quattro migliori seconde dei gironi, le quali si sfideranno in due semifinali a gara secca e poi in finale.

Di seguito delle seconde classificate africane nelle Qualificazioni ai Mondiali:

1 - Gabon, 16 punti, +4 differenza reti

2 - Burkina Faso, 15 punti, +6 differenza reti

3 - Niger, 15 punti, +1 differenza reti

4 - Camerun, 14 punti, +9 differenza reti

5 - Repubblica Democratica del Congo, 13 punti, +4 differenza reti

6 - Madagascar, 13 punti, 0 differenza reti

*le prime quattro vanno ai play-off