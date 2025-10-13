Galles-Belgio, le formazioni: De Bruyne titolare e di nuovo capitano
Sono stare rese note le scelte dei commissari tecnici per la sfida di Cardiff tra Galles e Belgio, valida per il sesto turno del Gruppo J per la Qualificazione ai Mondiali. Nei diavoli rossi, Rudi Garcia opta per un 4-3-3 affidando ancora i pali a Courtois, in difesa sulla destra c'è la novità Meunier; a centrocampo confermato Kevin De Bruyne che avrà di nuovo la fascia da capitano, al suo fianco Raskin e Onana preferito a Vanaken. Davanti De Ketelaere sostituisce l'infortunato Saelemaekers.
Di seguito le formazioni ufficiali:
GALLES (4-2-3-1): Darlow; Cabango, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, James; Thomas, Wilson, Brooks; Harris. Commissario tecnico: Craig Bellamy
BELGIO (4-3-3): Courtois; Meunier, Theate, Debast, De Cuyper; Onana, Raskin, De Bruyne; Trossard, De Ketelaere, Doku. Commissario tecnico: Rudi Garcia
