Macedonia del Nord-Kazakistan, le formazioni: Elmas ancora titolare

di Davide Baratto

Sono stare rese note le scelte dei commissari tecnici per la sfida tra Macedonia del Nord e Kazakistan, valida per il settimo turno del Gruppo J per la Qualificazione ai Mondiali. I padroni di casa proveranno a difendere la vetta del girone, per farlo il ct Milevski si affida al solito Eljif Elmas che è sempre titolare sulla trequarti.

Di seguito le formazioni ufficiali:
MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Stojchevski, Velkovski, Zajkov, Alioski; Ilievski, Alimi: Miovski, Bardhi, Elmas; Ristovski. Commissario tecnico: Blagoja Milevski
KAZAKISTAN (4-3-3): Seisen; Kairov, Alibek Kasym, Alip, Vorogosvkiy; Zaynutdinov, Kuat, Karaman; Chesnokov, Sviridov, Kenzhebek. Commissario tecnico: Talgat Baisufinov