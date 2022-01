Il Camerun di Anguissa sfiderà una squadra senza portiere: la CAF dice 'no' alle Comore

Brutte notizie per le Comore a poche ore dalla sfida degli ottavi di Coppa d'Africa contro il Camerun. La CAF, infatti, avrebbe detto no alla richiesta di far giocare l'unico portiere disponibile, Ali Ahamada, che non è più positivo al coronavirus. Ieri sera, infatti, le autorità sanitarie hanno emanato una nuova direttiva, che obbliga un giocatore positivo a rimanere in isolamento per 5 giorni dopo essersi negativizzato. All'ex Tolosa sarebbe stato anche proibito di accedere allo stadio. A questo punto, a difendere i pali della squadra rivelazione del torneo ci sarà un giocatore di movimento.