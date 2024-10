Il Camerun vince ancora col Kenya e ipoteca la Coppa d'Africa: altri 90' per Anguissa

Altro giro, altra vittoria per il Camerun contro il Kenya. Dopo i quattro gol rifilati quattro giorni fa in casa, ne basta uno solo in trasferta, a firma di Boris Enow, per portare a casa altri tre punti nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. E per Anguissa, proprio come nel match d'andata, anche oggi altri 90' in campo. Il Camerun con questo successo mette un'ipoteca sulla qualificazione alla Coppa d'Africa: basterà un punto nelle prossime partite per qualificarsi aritmeticamente.