Il Cardinale Sepe al fianco della squadra: prevista lunedì la benedizione

Rinnovato un appuntamento storico per il Napoli in ritiro. Anche quest'anno a seguire la squadra ci sarà il Cardinale Crescenzio Sepe, presente a Castel di Sangro lunedì per la classica benedizione alla squadra in vista della prossima stagione.

Non c’è ritiro del #Napoli se non c’è la benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe. Lunedì sarà a Castel di Sangro. — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 27, 2020