Il Chelsea piazza uno degli esuberi: Broja raggiunge Cajuste in prestito con opzione

A riferirlo è la redazione di Sky Sport UK.

L'Ipswich Town, dopo l'acquisto in prestito di Jens Cajuste, è vicino a concludere un accordo con il Chelsea per l'attaccante Armando Broja in prestito per una stagione. Si prevede che ci sia un'opzione di acquisto per 30 milioni di sterline e un obbligo se evitano la retrocessione per l'albanese, escluso dal progetto ed esubero dei Blues. A riferirlo è la redazione di Sky Sport UK.