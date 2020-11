Il commento del Rijeka: "Grande resistenza al Napoli, ma è mancata fortuna"

Il Napoli vince a fatica contro il Rijeka grazie ad un gol di Demme e un'autorete di Braut. A fine partita la società croata ha commentato così la partita sui canali ufficiali: "Grande resistenza del Rijeka contro il Napoli, ma alla fine è mancato un pizzico di fortuna perché il risultato fosse positivo. Dopo un inizio magistrale in cui il Rijeka era più pericoloso, il Napoli preso lentamente il comando, ma non ci sono stati troppi problemi a resistere". Poi la cronaca del finale, in cui gli azzurri hanno beffato i creati.