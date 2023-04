Il commento della SSCNapoli: "Vittoria di mentalità! C'è una foto che vale più di ogni parola..."

Nel venerdì Santo, con l'imprimatur del Capitano, il Napoli vince a Lecce e smeriglia i punti Luce che lo dividono e lo elevano in classifica

Il Napoli vince di corto muso a Lecce. Questo è il commento del club nel post-partita: "Nel venerdì Santo, con l'imprimatur del Capitano, il Napoli vince a Lecce e smeriglia i punti Luce che lo dividono e lo elevano in classifica dal resto dell'Italia. Il Via del Mare è azzurro al termine di una sfida ardimentosa e fiera dei salentini, orgogliosa e caratteriale di un Napoli che sa lottare, correre e usare anche l'olio di gomito sulla brillantezza, anteponendo liddove è necessario la forza e il sacrificio alla qualità. Dopo una ventina di minuti segna "Dilo" con la sua specialità della girata di testa, su cross inedito e prezioso di Kim. Tutto il gruppo si abbraccia con Spalletti davanti alla panchina. E' una foto che spiega più di ogni parola .

Il Lecce non si dà per vinto e ruggisce prima dell'ora di gioco il suo impeto con il gol del pareggio di Di Francesco. Il Napoli riprende con flemma la partita in mano e dopo pochi minuti sorpassa di nuovo con un autogol di Gallo che cerca di anticipare tutti su cross di Mario Rui ma gira nella sua porta. Il finale è bello tosto e gli azzurri rispondono presente con il piglio e la mentalità della capolista. Nessun dubbio o perplessità. Comanda Napoli, per quello che di fantastico ha compiuto, per le emozioni struggenti che ha regalato e per ciò che l'orizzonte saprà illuminare...".