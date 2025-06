Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Pio batte Hojlund. Milan, sogno Gyokeres"

vedi letture

Tra il gol, la partita di sacrificio e applausi e gli ottavi guadagnati contro il Fluminense, l'Inter ha deciso di puntare su Esposito, che domani compirà 20 anni: "Pio batte Hojlund", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il centravanti classe 2005 infatti supera il danese nella gerarchia di preferenze e rimarrà in nerazzurro anche per la stagione che verrà (2025-26).

Intanto spicca, in taglio alto, la lezione di calcio che la Juve ha subito dal Manchester City nell'ultima partita del girone al Mondiale per Club: 5-2 sonoro tra tanti errori e senza Yildiz. Pep Guardiola non perdona e passa al prossimo turno da primo della classe con i suoi citizens, mentre i bianconeri si limitano ad accontentarsi del secondo posto. E ora troverà il Real Madrid lungo il suo cammino.