Buonfiglio nuovo presidente Coni, comunicato SSCNapoli: "Complimenti! E grazie a Malagò"

vedi letture

Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028. Il 74enne dirigente napoletano, primo partenopeo nella storia dell'Ente, è stato scelto dal 309° Consiglio Nazionale Elettivo riunito questa mattina presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, ottenendo 47 voti e superando gli sfidanti Luca Pancalli (34 voti), Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Si sono ritirati in seguito al termine del loro intervento Giuseppe Macchiarola e Duccio Bartalucci mentre, in apertura dei lavori assembleari, è stata respinta la candidatura alla Presidenza di Ettore Thermes e Saimon Conti. Buonfiglio, Presidente dal 2017 della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha ricevuto il maggior numero di preferenze degli aventi diritto al voto al termine della prima votazione (a maggioranza assoluta degli 81 aventi diritto).

Il Napoli ha voluto complimentarsi con Buonfiglio tramite il seguente comunicato ufficiale: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis si congratula con Luciano Buonfiglio per essere stato eletto nuovo Presidente del CONI. Inizia per lui un percorso ricco di trasformazioni e innovazioni, atte a trovare diversi modelli di sostenibilità per tutte le discipline sportive che coesistono all’interno del Coni. Da buon napoletano sicuramente avrà quella marcia in più per saper assicurare anche al mondo del calcio un adeguato sviluppo e una ottimizzazione delle risorse alle quali attingere per le sfide del futuro. Un ringraziamento sentito a Giovanni Malagò, che ha svolto il suo ruolo con grande personalità e competenza".