Sostenibilità finanziaria, SSC Napoli primo club in Europa! La classifica

La SSC Napoli si conferma leader non solo sul campo, ma anche nella gestione economica. Secondo il report 2025 stilato da Off the Pitch, piattaforma specializzata in business intelligence applicata al calcio, il club partenopeo è in vetta alla classifica europea per sostenibilità finanziaria, con un punteggio medio di 26,2.

Il ranking si basa su indicatori chiave come il margine operativo lordo, il ritorno sulle attività prima delle tasse e il margine di mantenimento, criteri che premiano le società più solide e virtuose sotto il profilo economico. Alle spalle del Napoli si piazzano il Silkeborg (Danimarca) e il Molde (Norvegia), seguiti da giganti come Manchester City e Bayern Monaco. Nella top 10 anche un’altra italiana, la Fiorentina, al settimo posto.

Top 10 club europei per sostenibilità finanziaria 2025 (fonte: Off the Pitch):

SSC Napoli

Silkeborg

Molde

Manchester City

Clermont Foot

Bayern Monaco

Fiorentina

Celtic

Elche

AGF Aarhus