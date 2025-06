Demme torna in Campania? Ha aperto all’Avellino: agente al lavoro per chiudere

vedi letture

Il calciomercato dell'Avellino si infiamma con un colpo che potrebbe cambiare il volto del centrocampo biancoverde. Dalla Germania arrivano conferme sulla trattativa per Diego Demme, mediano in forza all'Hertha Berlino. Secondo quanto rivelato da PrimaTivvù, il giocatore avrebbe già dato il suo totale assenso al trasferimento in Irpinia, aprendo completamente alla destinazione.

L'agente di Demme sarebbe già al lavoro con il club tedesco per definire i termini dell'operazione. L'obiettivo è chiudere in tempi brevi, permettendo così al centrocampista di unirsi alla squadra in vista del ritiro estivo. L'arrivo di un giocatore del calibro di Demme, con esperienza internazionale, rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni dell'Avellino per la prossima stagione.