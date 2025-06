Ufficiale L'AD della Serie A diventa vicepresidente leghe europee: eletto De Siervo

vedi letture

(ANSA) - LONDRA, 26 GIU - Il Board dell'Associazione delle Leghe, organismo che riunisce oltre 40 leghe calcistiche a livello mondiale ed è composto da 12 membri quali Saudi Pro League (Arabia Saudita), Liga Pro (Ecuador), Ligue de Football (Francia), Bundesliga (Germania), J League (Giappone), Premier League (Inghilterra), Lega Serie A (Italia), Liga MX (Messico), La Liga (Spagna), Premier Soccer League (Sudafrica), Swiss Football League (Svizzera) e MLS (Usa), nella riunione di oggi a Londra ha eletto all'unanimità Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, come nuovo vicepresidente. Succede nella carica a Enrique Bonilla (Liga MX), che ha lasciato l'incarico. Ora De Siervo si unirà al Management Board dell'associazione, di cui fanno parte il presidente Richard Masters (Premier League) e il vicepresidente Don Garber (MLS), vertici dell'organismo che riunisce oltre 40 leghe a livello mondiale.

"Sono onorato di assumere questo ruolo e ringrazio i miei colleghi per la loro fiducia - le parole di De Siervo -. In un momento storico in cui gli equilibri del calcio globale sono in continua evoluzione, è fondamentale che le Leghe abbiano una voce sempre più autorevole, coesa e ascoltata nei principali tavoli decisionali. Mi impegnerò a sostenere il lavoro della World Leagues Association e a difendere gli interessi delle nostre Leghe nazionali e dei loro club. Credo fortemente nel ruolo delle Leghe come motore dell'innovazione, grazie all'adozione di tecnologie all'avanguardia e alla capacità di generare contenuti che valorizzino il calcio". L'incontro ha offerto al Board l'opportunità di esaminare le principali sfide che il calcio professionistico si trova a dover affrontare. In particolare, le leghe hanno ribadito la necessità di una collaborazione strutturata tra gli organi di governo internazionali del calcio e le leghe stesse.

La costante espansione delle competizioni internazionali ha reso il calendario internazionale insostenibile, è la tesi comune, imponendo richieste eccessive ai calciatori e minacciando la salute finanziaria delle leghe. In questo contesto, il Board ha ricevuto un aggiornamento sul reclamo formale presentato dai suoi membri europei e da Fifpro Europe presso la Commissione Europea in merito alle decisioni unilaterali assunte dalla Fifa nella definizione del calendario internazionale delle partite e nella programmazione del Mondiale per Club. Tra gli altri argomenti, il Board ha esaminato le modifiche recenti e potenziali alle Regole Del Gioco e ha deciso di chiedere alla Fifa e all'Ifab un miglioramento dei protocolli per le commozioni cerebrali dei calciatori. (ANSA).