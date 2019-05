Il commento della SSC Napoli: "Il 27esimo palo nega il possibile 3-2, ora l'estate e lo sguardo già al futuro"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli perde al Dall'Ara sul filo di lana per un gol di Santander quasi al 90esimo. Peccato, perchè gli azzurri erano riusciti con grande orgoglio a risalire la corrente dopo l'uno-due degli emiliani in chiusura di primo tempo. Nella ripresa arriva prima il gol di Ghoulam e poi il pareggio di Mertens che continua la sua escalation nella classifica dei bomber azzurri all-time (109 reti). Poi finale di sfida apertissimo con gli azzurri che potrebbero vincerla ma il pallone di Zielinski colpisce l'ennesimo palo stagionale (27 totali). Dal possibile 3-2 al risultato simmetrico opposto con la doppietta personale di Santander che chiude il match. Ora l'estate e poi sguardo già al futuro per una nuova stagione che già definisce l'orizzonte azzurro...".