Il commovente saluto a McTominay di una piccola tifosa: lo scozzese si emoziona

Scott McTominay pronto a viaggiare per l'Italia destinazione Napoli. Il centrocampista è stato per l'ultima volta ad Old Trafford ed è stato salutato da una piccola tifosa che gli ha regalato un braccialetto del Manchester United. Ricordiamo che lo scozzese è arrivato allo United già dall'età di 5 anni.

🚨 - Scott McTominay leaving Old Trafford today for the last time as a Man Utd player was gifted a bracelet from a United fan #MUFC #ManchesterUnited #McTominay #Napoli pic.twitter.com/B1OTk5KoLC