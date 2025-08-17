Prima pagina

Il Corriere dello Sport: "Napoli: Juanlu più Diouf"

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Corriere dello Sport dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: "Napoli: Juanlu più Diouf. Scatto per il terzino del Siviglia e il mediano del Lens". In apertura il mercato della Juventus con il possibile ritorno in bianconero di Kolo Muani: "Kolo di ritorno". Di spalla spazio all'Inter: "Inter, altra maratona Lookman". Più in basso il mercato della Roma: "Roma, good Bailey. Kone: che intrigo" e la scomparsa di Pippo Baudo: "Addio a Pippo Baudo, maestro di tv". Di seguito la prima pagina integrale.