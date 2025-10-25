Il Corriere esalta il Napoli: "Spettacolo! Inter si arrende a McTominay, Kdb e Anguissa"

vedi letture

"Napoli, sei uno spettacolo: l'Inter si arrende ai gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa", titola così il Corriere dello Sport online per la vittoria dei Campioni d'Italia contro i nerazzurri. Successo fondamentale per gli azzurri che salgono così a quota 18 punti e si riprendono la vetta della classifica, reagendo alla grande alle ultime due sconfitte contro Torino e PSV.