Il curioso record di Elmas: ieri è diventato il secondo calciatore omonimo dell'aeroporto locale

Curiosissimo record per Eljif Elmas, che in Cagliari-Napoli è diventato il secondo giocatore della storia della serie A a giocare in una città il cui aeroporto porta lo stesso nome (ovviamente non dedicato al centrocampista macedone). L'aeroporto sardo si chiama infatti "Cagliari-Elmas", perché posizionato proprio nel comune di Elmas. Il primo giocatore a vivere questa curiosa coincidenza è stato Marino Palese, in Bari-Lecce 2-0 del 27 ottobre 1985.