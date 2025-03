Il dato agghiacciante sui gol da fuori area: nessuno ne ha subiti più del Napoli in Serie A

Contro la Fiorentina ieri il Napoli ha subito un'altra rete da fuori area. Quella di Albert Gudmundsson è solo l'ultima di una lunga serie: infatti, in Serie A nessuna squadra ha subito più gol da fuori area del Napoli (fonte: Kickest). Sono in totale nove, segue l'Hellas Verona con otto, mentre l'Inter ne ha incassato solo uno e la Juventus persino zero.

È anche la percentuale che deve far preoccupare, perché il Napoli è la miglior difesa con solo 23 reti concesse, e di queste quasi il 40% (39,1%) sono dalla distanza. Chiaramente, quella degli azzurri è la peggiore percentuale di questo campionato, con ampio distacco sulla seconda cioè la Fiorentina con 16,7% (5/30). Da sottolineare che il trend della squadra di Conte è peggiorato nel girone di ritorno, in quanto sono già cinque volte (tutte nelle ultime cinque gare) che Meret è stato infilato da una conclusione da fuori, rispetto alle quattro del girone d'andata.

I 9 gol subiti da fuori area:

1) Verona-Napoli 3-0: Mosquera

2) Napoli-Como 3-1: Strefezza

3) Napoli-Atalanta 0-3: Lookman

4) Inter-Napoli 1-1: Calhanoglu

5) Napoli-Udinese 1-1: Ekkelenkamp

6) Lazio-Napoli 2-2: Isaksen

7) Como-Napoli 2-1: Rrahmani autogol

8) Napoli-Inter 1-1: Dimarco

9) Napoli-Fiorentina 2-1: Gudmundsson