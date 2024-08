Ufficiale Il fisioterapista Sannino lascia il Napoli: l’annuncio social

Il fisioterapista Fabio Sannino lascia la SSC Napoli.

Il fisioterapista Fabio Sannino lascia la SSC Napoli. Ha annunciato l’addio al club azzurro attraverso un lunghissimo post su Instagram: “Cari amici, tifosi, anche per me purtroppo questa splendida avventura calcistica con la squadra del Napoli è terminata. Non avrei mai pensato, prima di oggi, di dover scrivere questo post. Sono stati anni stupendi e unici per me: ho iniziato dal settore giovanile fino ad arrivare all’ apice del successo culminato nella vittoria dello scudetto, a cui sento di aver dato un piccolo contributo.

Mentre scrivo, inevitabilmente la mia mente lascia spazio al ricordo di mille momenti spettacolari e divertenti. Le risate per stemperare la tensione prima di un evento importante, la delusione per una cocente sconfitta, ma soprattutto la gioia per le vittorie, se dovessi descrivere cos’è l’attimo direi quel momento che intercorre tra il fischio finale dell‘arbitro e la corsa ad abbracciare i giocatori e lo staff per condividere una gioia immensa.

Inoltre, voglio ringraziare le persone con le quali ho condiviso queste emozioni uniche, lo staff sanitario campione d’Italia: il dottor Canonico Raffaele ed il dottor De Luca Gennaro , il nutrizionista Rufolo Marco e ed i miei carissimi colleghi Marco Romano,Marco Di Lullo, Nicola Zazzaro, Vincenzo Longobardo e Paolo Tartaglione , senza dimenticare tutti quelli che dietro le quinte lavorano per i successi della squadra, come i magazzinieri con il grande Tommaso Starace, Antonio, Giuseppe, Giovanni ed Umberto, il grande chef Paolo Cozzolino.

Un abbraccio speciale va anche ai miei vecchi compagni di viaggio: il dott De Nicola, il dott D’Andrea e i miei cari colleghi Massimo Buono e Giovanni D’avino. È stato un grande onore avervi conosciuto e lavorato con voi. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i giocatori ed allenatori Il destino purtroppo o fortunatamente ci obbliga a fare delle scelte professionali. Un grande in bocca al lupo a tutti voi. Sempre nel mio cuore. Uomini forti destini forti. Uomini deboli destini deboli”.