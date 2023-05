Il fratello di CR7 indagato per truffa: maglie bianconere che vendeva considerate copie

Il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, è stato accusato dalla Procura di Torino per truffa ai danni di una società torinese.

Il fratello di Cristiano Ronaldo, Hugo Dinarte Santos Aveiro, è stato accusato dalla Procura di Torino per truffa ai danni di una società torinese. A riportarlo è il Corriere di Torino che spiega come la Pegaso abbia stipulato un contratto con il fratello del bomber per realizzare le divise poi considerate false e finite al centro di una causa civile. Questo perché la grafica era la stessa della maglia Juve, ma con il logo "Cr7Museu" come unico segno di differenza rispetto alle originali. Per questo motivo sono considerate una copia che viola le regole.