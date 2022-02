Il gesto di Osimhen dopo il gol non è passato inosservato

Nella sfida con il Venezia Victor Osimhen ha ritrovato un gol che gli mancava da ben 112 giorni. Dopo la sesta rete in campionato, la decima stagionale, non è passato inosservato un gesto del centravanti nigeriano. Corso sotto la curva che ospitava i tifosi del Napoli, l'ex Lille si è portato la mano sul petto, vicino allo stemma del Napoli, a sottolineare il suo amore per la maglia e la gran voglia di fare bene per i colori azzurri.