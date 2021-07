Il giocatore che Spalletti avrebbe già voluto allenare

"Lobotka mi fa piacere vederlo, lo guardammo anche noi dell'Inter sul mercato". Lo ha detto Luciano Spalletti intervenuto ieri da Dimaro in conferenza stampa. Il centrocampista slovacco, oggetto misterioso durante l'esperienza Gattuso, può diventare un valore aggiunto nella prossima stagione. Si tratta di un calciatore che l'allenatore azzurro apprezza e che per questo motivo potrebbe trovare lo spazio che il tecnico gli aveva negato in passato. Ne sarebbe felice, nel caso, anche De Laurentiis, che ha investito circa 20 milioni per acquistarlo.