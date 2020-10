Il giorno è arrivato, tanti auguri Diego! Maradona oggi compie 60 anni

Un compleanno speciale per l'Argentina ma anche, ed ovviamente, per tutta la Napoli calcistica che negli anni '80/'90 ha goduto grazie al giocatore più forte della storia. Oggi è il compleanno di quello che ancora oggi in tanti definiscono l'ultimo Re di Napoli, Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro festeggia oggi 60 anni, un traguardo importante per il campione argentino che negli anni ha dovuto superare tante sfide e difficoltà, soprattutto legate alla propria salute. Per Maradona una giornata speciale, che siamo sicuri verrà celebrata da tutto il mondo del calcio che gli riconosce (chi più, chi meno) il ruolo di campione assoluto e giocatore più forte di tutta la storia del calcio.

Tanti auguri Diego!