Il Kosovo non rischia Rrahmani: è in panchina contro l’Irlanda del Nord

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani è in panchina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Irlanda del Nord-Kosovo, quinta giornata del Gruppo J di Nations League. Il difensore del Napoli Amir Rrahmani è in panchina. Come raccontato in questi giorni dal quotidiano locale Nacionale, la nazionale kosovara non ha intenzione di rischiare il centrale azzurro dopo l'infortunio rimediato con il Milan. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Irlanda del Nord (4-1-3-2): Peacock-Farrell; Mc Nair, Evans, Flanagan, Lewis; Evans; Bradley, Davis, Saville; Magennis; Charles.

Kosovo (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Fazliji, Aliti, Rhudani; Celina, Dresevic, Muslija; Rashani, Rashica, Muriqi.