Il Kosovo perde con la Grecia, Rrahmani in campo 90’

Vittoria di misura della Grecia nel match contro il Kosovo, esatto risultato che era maturato già nella sfida d’andata.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria di misura della Grecia nel match contro il Kosovo, esatto risultato che era maturato già nella sfida d’andata. A decidere il risultato un gol realizzato al 71’ da Giakoumakis, con il raddoppio firmato al 99' da Mantalos per il 2-0 finale. Con questo risultato la selezione ellenica resta al primo posto a punteggio pieno nella Lega C di Nations League. In campo per il Kosovo per l'intero match l'azzurro Amir Rrahmani.

Nations League - Lega C (Gruppo 2)

La classifica

Grecia 12

Kosovo 6

Irlanda del Nord 2

Cipro 2