Il Kosovo sommerge di gol Cipro: Rrhamani esce al 64', le condizioni dell'azzurro non preoccupano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Pristina il Kosovo asfalta 5-1 Cipro nell'ultimo match valido per la Lega C di Nations League. Amir Rrahmani è uscito dal campo 64'. Secondo fonti kosovare lo staff medico del Kosovo sta monitorando le condizioni del difensore del Napoli, ma al momento non dovrebbe trattarsi di nulla grave. Il cambio sarebbe avvenuto quinidi precauzionalmente, con Rrahmani che avrebbe potuto continuare a giocare ancora.