Il Leicester porta bene ad Anguissa: un assist nel penultimo precedente

André-Frank Zambo Anguissa è in prestito al Napoli dal Fulham, con cui ha vinto 2-1 in casa del Leicester in Premier League il 30 novembre 2020. In quell'occasione ha propiziato il primo gol di Ademola Lookman, attualmente in prestito al Leicester. Tuttavia, il nazionale camerunese è stato sostituito nell'intervallo nella gara di ritorno a Londra, vinta dal Leicester per 2-0.