Il Leverkusen di Xabi Alonso fa la storia in Bundesliga: 33 gare consecutive senza perdere

Il record del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è storico per la Bundesliga: 33 partite consecutive senza perdere, meglio del Bayern Monaco

© foto di www.imagephotoagency.it

"Certo, i record non ti danno medaglie, ma non importa. È bello affrontare questo processo. Abbiamo iniziato a luglio con questo gruppo, vedremo fino a dove potremo arrivare. Stiamo realizzando grandi cose, ma non vogliamo fermarci". Già, i record non danno medaglie, ma lustro sì. E quello del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è storico per la Bundesliga: 33 partite consecutive senza perdere, meglio del Bayern Monaco. E l'allenatore spagnolo esprime tutta la sua gioia dopo la vittoria col Mainz:

"Non mi interessano i record prima che si realizzino, ma una volta che si verificano, mi sento molto orgoglioso. Non mi stanco mai di congratularmi con i miei giocatori. Lo sforzo che fanno, l'impegno che ci mettono settimanalmente... E' così facile lavorare con loro, è un piacere lavorare, imparo tanto ad ogni allenamento, ad ogni partita. È fantastico essere arrivati a questo numero".