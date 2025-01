Il Man United vince 1-0 col Fulham: Garnacho decisivo nell'azione del gol

vedi letture

Basta un tiro deviato che diventa vincente da parte di Lisandro Martinez all'78' per il Manchester United: vittoria per 0-1 al Craven Cottage, casa del Fulham. Terza vittoria nelle ultime 10 gare (quarta considerando il successo ai rigori contro l'Arsenal in FA Cup) per uno United che ritrova i tre punti, seppur ancora senza tante certezze.

In campo per 80 minuti Alejandro Garnacho, uomo mercato seguito da Napoli e Chelsea: proprio da una sua sgasata è arrivato il traversone poi liberato dalla difesa sul quale è arrivato il tiro vincente di Lisandro Martinez. Si trattava fra l'altro del primo tiro in porta dei Red Devils in una partita dove il Fulham ha avuto più possesso palla ed ha creato qualche presupposto in più per vincere.