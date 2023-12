Il Manchester City è Campione del Mondo! Poker al Fluminense: altro trionfo di Guardiola

È il Manchester City il club Campione del Mondo FIFA del 2023.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È il Manchester City il club Campione del Mondo FIFA del 2023. La formazione allenata da Pep Guardiola disputata sul prato del 'King Abdullah Sport City' di Jeddah ha battuto in finale i brasiliani del Fluminense per 4-0.

Contro la compagine guidata dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Felipe Melo, ex di Fiorentina, Juventus e Inter ad andare in rete per i campioni della Champions League sono stati Julian Alvarez, autore di una doppietta al al 1' e all'88' di gioco, Nino centrale dei brasiliani con un'autorete al 27' e Phil Foden a chiudere in conti al 72'.

Per i Citizens si tratta del primo successo in questa competizione, il quarto invece per i club inglesi dopo quelli ottenuti dal Manchester United nel 2008, dal Liverpool nel 2019 e dal Chelsea nel 2021.