Prima pagina

Il Mattino apre con le parole di Bianchi: "La mia Napoli 40 anni dopo: un gioiello"

Il Mattino apre con le parole di Bianchi: "La mia Napoli 40 anni dopo: un gioiello"
Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

Nell'edizione odierna in prima pagina, Il Mattino apre con alcune parole dall'intervista ad Ottavio Bianchi: "'La mia Napoli 40 anni dopo: un gioiello'. La città che cambia / Parla l'allenatore del primo scudetto". Di seguito la prima pagina integrale.