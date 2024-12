Prima pagina Il Mattino apre con le parole di Conte: "Non sono al Napoli solo per il 4° posto"

Nell'edizione odierna Il Mattino apre in prima pagina con le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa: "Non sono al Napoli solo per il quarto posto". Queste le parole del tecnico azzurro, che ha fermamente affermato che non si accontenterà di obiettivi minimi. Il sommario: "Atalanta pari con la Lazio, scatta l'operazione aggancio: oggi al Maradona (ore 15) la sfida con il Venezia". Di seguito la prima pagina integrale.