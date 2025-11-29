Roma-Napoli, l'orario d'apertura dei tornelli: tutte le info
Domani alle 20.45 va in scena all'Olimpico il Derby del Sole tra Roma e Napoli, posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale del club giallorosso:
"Tredicesima giornata di Serie A all'Olimpico. In calendario per la squadra di Gasperini c'è il Napoli. Domenica alle 20:45 i giallorossi riprenderanno la marcia in campionato dopo la vittoria in Europa League contro il Midtjylland. Lo Stadio Olimpico sarà completamente sold out per sostenere la squadra in questo big match! La spinta dei nostri tifosi sarà determinante.
Tutte le info. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 16:30".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro