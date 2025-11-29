Roma-Napoli, El Shaarawy bestia nera degli azzurri: i migliori marcatori

Domani sera la capolista Roma e il Napoli, secondo in classifica, si sfideranno all'Olimpico per il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Diversi giocatori hanno realizzato più reti nelle sfide giocate tra i giallorossi e gli azzurri.

Il miglior marcatore nel Derby del Sole è l'esterno della Roma Stephan El Shaarawy, autore di 5 reti contro gli azzurri. Subito dietro compaiono l'attaccante della Roma Paulo Dybala e Romelu Lukaku, che l'anno scorso da ex decise la sfida vinta dal Napoli al Maradona, entrambi fermi a quota 4 gol. Seguono Matteo Politano con 2 marcature, mentre Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e Angelino hanno firmato una rete ciascuno, completando così il quadro dei cannonieri del match.