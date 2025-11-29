Infortunio Gilmour, per lo scozzese il 2025 è finito: i tempi di recupero

vedi letture

Billy Gilmour, dopo un consulto medico avuto giovedì in Inghilterra, ha deciso di farsi operare per risolvere i problemi di pubalgia che lo stanno tormentando da tempo. Ad annunciare la decisione presa dallo scozzese, una nota ufficiale pubblicata dalla SSCNapoli. Il centrocampista azzurro è sceso in campo per l'ultima volta nella sfida pareggiata 0-0 al Maradona contro il Como del 1° novembre. In quell'occasione Gilmour è stato schierato dall'inizio da Conte, dovendo però lasciare il terreno di gioco già nel corso del primo tempo.

I tempi di recupero. La stima dei tempi di recupero potrà essere stabilita con precisione soltanto dopo l'operazione chirurgica a cui si sarà sottoposto Gilmour, ma una stima può essere già fatta. L'ex Brighton dovrebbe tornare in campo solamente tra circa 45 giorni, dunque un mese e mezzo. L'operazione è stata programmata per lunedì 1° dicembre, quindi Gilmour potrebbe tornare disponibile per Napoli-Sassuolo del 17 gennaio.