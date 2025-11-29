Roma-Napoli, solo due sconfitte per Conte contro Gasp: i precedenti

vedi letture

Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma all'Olimpico nella sfida di alta quota della 13ª giornata di Serie A. I giallorossi guidano la classifica con 27 punti, sostenuti dalla miglior difesa del torneo, mentre gli azzurri inseguono a due lunghezze grazie a un attacco fra i più prolifici del campionato. Anche i rendimenti parziali confermano l’equilibrio: la Roma in casa ha raccolto 12 punti in 6 partite, mentre il Napoli in trasferta ne ha ottenuti 9, dimostrando solidità lontano dal Maradona.

I precedenti. Sul piano storico, Roma e Napoli si sono affrontate 156 volte in Serie A, con un bilancio quasi in perfetto equilibrio e un recente dominio degli azzurri, imbattuti in 10 degli ultimi 11 incroci. Il duello in panchina vede Conte sfidare Gasperini per la decima volta, 6 vittorie per il tecnico azzurro, 2 pareggi e due vittorie per Gasperini. L'ex tecnico dell'Atalanta ha sfidato il Napoli 35 volte in carriera, ottenendo 15 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. L’allenatore campione d’Italia in carica ha incontrato la Roma 16 volte, con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.