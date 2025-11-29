Ufficiale Castel Volturno, ultima seduta prima di Roma: il report del club

Il Napoli è in partenza per Roma, dove domani sera alle 20.45 affronterà la capolista allenata da Gasperini per il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Prima della partenza da Castel Volturno, i campioni d'Italia hanno effettuato l'ultimo allenamento agli ordini di Antonio Conte. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro in merito all'allenamento odierno:

"Meno uno a Roma-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match dell'Olimpico. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, effettuando una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".