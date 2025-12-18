Prima pagina

Il Mattino: "Conte d'Arabia, pronti a vincere la Supercoppa"
di Davide Baratto

"Conte d'Arabia, pronti a vincere la Supercoppa", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il match che stasera attende gli azzurri contro i rossoneri, in palio ci sarà la qualificazione alla finale del torneo. Il sommario: "Stasera a Riad la prima semifinale Napoli-Milan". Di seguito la prima pagina integrale.