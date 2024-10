Prima pagina Il Mattino: "Diego, è sempre festa 'Vinciamo anche per te'"

"Febbre azzurra per il primato. L'Inter non molla".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alle celebrazioni a Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno e al Napoli capolista: "Diego, è sempre festa 'Vinciamo anche per te'. Febbre azzurra per il primato. L'Inter non molla". In taglio alto il click day per l'evento di dicembre e Piazza Plebiscito: "X Factor a Napoli, biglietti subito a ruba per la serata finale". Di seguito la prima pagina integrale.