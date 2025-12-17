Prima pagina

Il Mattino: "Domani semifinale col Milan. Incognita Lukaku"

Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

"Napoli, missione Supercoppa" scrive l'edizione odierna de Il Mattino in prima pagina. Domani semifinale di Supercoppa italiana a Ryiad contro il Milan di Massimiliano Allegri. Conte con l'incognita Romelu Lukaku , tornato tra i convocati e partito con la squadra in Arabia.

Il centravanti belga, fermo dallo scorso 14 agosto per la lesione del retto femorale della coscia sinistra, potrebbe tornare in campo per uno spezzone di gara.