Prima pagina Il Mattino: "I tormenti di Kvara: Napoli o PSG?"

"I tormenti di Kvara: Napoli o PSG?". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Sono giorni molto intensi per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano è molto richiesto dal Paris Saint-Germain che starebbe per strapparlo al Napoli. Intanto contro il Verona non dovrebbe essere in campo a causa sempre di un affaticamento muscolare.