Prima pagina Il Mattino: "Il Buongiorno di Conte è giù un idolo: Napoli lo ha stregato"

Il Mattino dedica spazio in prima pagina al difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, migliore in campo domenica nella vittoria di Empoli.

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, migliore in campo domenica nella vittoria di Empoli: "Il Buongiorno di Conte è giù un idolo: Napoli lo ha stregato". In taglio alto spazio al talent show di Sky che terrà la finale a Napoli: "X Factor, per la finale di piazza Plebiscito biglietti nel click day". Di seguito la prima pagina integrale.