Prima pagina Il Mattino: "In infermeria anche Olivera, va ko Lobokta: fermo 15 giorni"

In taglio alto l'intervista all'ex Juve Franco Causio: "Inter favorita, ma le big fanno bene a temere Conte".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina agli infortuni in casa Napoli dopo gli impegni delle nazionali: "In infermeria anche Olivera, va ko Lobkta: fermo 15 giorni. Emergenza azzurra". In taglio alto l'intervista all'ex Juve Franco Causio: "Inter favorita, ma le big fanno bene a temere Conte". Di seguito la prima pagina integrale.