Prima pagina Il Mattino: “La fantasia di Neres per accendere l’attacco del Napoli. Piace Sanabria”

In taglio basso spazio alle Olimpiadi di Parigi con il bellissimo gesto di Gianmarco Tamberi: "Il cuore d'oro di Tamberi: soccorre l'amico-rivale".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: “La fantasia di Neres per accendere l’attacco del Napoli. Piace Sanabria”. In taglio basso spazio alle Olimpiadi di Parigi con il bellissimo gesto di Gianmarco Tamberi: "Il cuore d'oro di Tamberi: soccorre l'amico-rivale". Di seguito la prima pagina integrale.