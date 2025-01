Prima pagina Il Mattino: "La sfida dei baronetti"

"Verso Roma-Napoli: Ranieri e Conte vinsero in Inghilterra. Intesa per Comuzzo".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Derby del Sole di domenica tra Roma e Napoli: "La sfida dei baronetti. Verso Roma-Napoli: Ranieri e Conte vinsero in Inghilterra. Intesa per Comuzzo". In taglio alto spazio al film sulla vita di Peppino di Capri: "Champagne story: la vita di Peppino di Capri diventa un film Rai".