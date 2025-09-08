Il Mattino: "Le ragazze del volley sul tetto del mondo"

Prima pagina

di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio al trionfo ai Mondiali in Tailandia della Nazionale femminile di pallavolo: "Le ragazze del volley sul tetto del mondo. Mondiale alle azzurre dopo 23 anni". C'è spazio anche per la finale degli Us Open di tennis con Sinner che perde contro Alcaraz: "Sinner ko, Alcaraz è il numero uno". Di seguito la prima pagina integrale.