De Bruyne ritrova l’Inter: bilancio positivo nei 4 precedenti in carriera

Sabato sera, allo stadio Diego Armando Maradona, Kevin De Bruyne affronterà l’Inter per la quarta volta in carriera. Oltre ai due precedenti con il Manchester City - tra cui la finale di Champions League vinta a Istanbul il 10 giugno 2023 - il fuoriclasse belga aveva già incrociato i nerazzurri nella stagione 2014-15, agli ottavi di Europa League. Allora, con la maglia del Wolfsburg, De Bruyne fu protagonista assoluto, firmando una doppietta e un assist che valsero ai tedeschi la qualificazione al turno successivo.